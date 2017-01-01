Україна займає шосте місце у світі за експортом пшениці

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Пшениця

Минулого року врожай пшениці зріс на 9%

За підсумками 2016 року урожайність пшениці в Україні становила 4,2 т/га, що більше показників минулого року на 9%, проте це лише 25 результат у світі.

Про це повідомляє прес-служба «Українського клубу аграрного бізнесу».

Кращі показники має більшість європейських країн, Китай, Мексика, Єгипет, а найбільшу урожайність пшениці показала Нова Зеландія - 9,09 т/га.

«В той же час, Україна є шостим найбільшим експортером пшениці у світі та перебуває на 9-тому місці за обсягами виробництва. Частка пшениці у виробництві продукції сільського господарства нашої країни становить 13%», - йдеться у повідомленні.

Не зважаючи на суттєве відставання від провідних країн в урожайності, продуктивність виробництва пшениці в Україні зростає, резюмують аграрії.

«За останні 5 років урожайність пшениці в Україні підвищилася на 30%, що свідчить про інтенсивний розвиток технологій та посилення перспектив на міжнародному ринку», - заявили в УКАБ.

Як повідомляв «Главком», водночас в Україні значно знизилось виробництво горілки.