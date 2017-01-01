Україна збільшить експорт харчів до Саудівської Аравії

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Експорт харчової продукції

Наразі Україна очікує на результати розгляду заявки щодо експорту яловичини до Саудівської Аравії

Україна планує збільшити кількість підприємств, які мають право на експорт м'яса птиці до Королівства Саудівської Аравії, налагодити експорт яловичини та розширити асортимент експорту харчової продукції.

Про це заявив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа, повідомляє Держпродспоживслужба.

«Зараз право експорту м’яса птиці та продуктів з нього до Саудівської Аравії мають чотири українських підприємства. Ми зацікавлені як у збільшенні їх переліку, так і у розширенні асортименту харчової продукції до вашої країни», – зазначив Володомир Лапа під час зустрічі з заступником керівника Саудівської організації продовольства та медикаментів Салахом Ал Майманом.

За інформацією Держпродспоживслужби, наразі Україна очікує на результати розгляду заявки щодо експорту яловичини до Саудівської Аравії. Після її розгляду КСА перевірить вітчизняні підприємства, зацікавлені в експорті яловичини до цієї країни.