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    Україна зменшила запаси газу у сховищах

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    Фото: ДСНС
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    Через похолодання ряд областей відновили опалювальний сезон

    Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 20 квітня зменшився у порівнянні з попереднім днем на фоні похолодання до 8,328 млрд куб. м. Такі дані ПАТ «Укртрансгаз».

    За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 11,93 млн куб. м газу.

    Також за добу в ПСГ України було закачано 2,69 млн куб. м газу.

    При цьому в даних за 20 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 8,52 млн куб. м, з Польщі - 1,96 млн куб. м, з Угорщини - 5,39 млн куб. м газу.

    Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 26%.

    Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

    Як повідомляв «Главком», в Україну прийшов новий циклон.  Низку областей засипало снігом
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