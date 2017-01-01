Україна зменшила запаси газу у сховищах

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Фото: ДСНС Негода в Україні.

Через похолодання ряд областей відновили опалювальний сезон

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 20 квітня зменшився у порівнянні з попереднім днем на фоні похолодання до 8,328 млрд куб. м. Такі дані ПАТ «Укртрансгаз».

За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 11,93 млн куб. м газу.

Також за добу в ПСГ України було закачано 2,69 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 20 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 8,52 млн куб. м, з Польщі - 1,96 млн куб. м, з Угорщини - 5,39 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 26%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.