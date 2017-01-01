Українці через суди підтверджують смерть своїх рідних, засвідчену документами «Л/ДНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупація Донбасу створила додаткові юридичні перепони на території, підконтрольній Україні

Українські суди масово розглядають цивільні справи, пов’язані з фактами визнання смертей жителів окупованих районів Донецької і Луганської областей, котрим видано документи псевдореспублік.

Про це свідчить низка рішень Печерського і Солом'янського райсудів Києва.

9 лютого Солом'янський райсуд задовольнив заяву жінки, чия матір померла у Донецьку. Заявниця зазначала, що отримати свідоцтво про смерть у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Києві неможливо, оскільки смерть сталася на тимчасово окупованій території. Факт смерті її матері підтверджено відділом запису актів цивільного стану м. Донецька так званої Державної реєстраційної палати «міністерства юстиції Донецької народної республіки».

Суд вказує, що постановою Верховної Ради України №254-VIII від 17 березня 2015 року «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» надано статус тимчасово окупованих територіям окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, розміщених на територіях, які розташовані між державним кордоном України з Російською Федерацією, урізом води Азовського моря та лінією, яка визначена постановою ВР України №252-VIII від 17.03.2015 року (згідно з додатком), яка набрала чинності 8 квітня 2015 року.

Єдиним доказом, який взяв до уваги Солом'янський суд, слугувала копія свідоцтва про народження позивачки, що підтверджувало родинні зв’язки з померлою матір’ю на тимчасово окупованій території.

Також Печерський районний суд 20 лютого допоміг заявнику усунути перешкоди в оформленні спадкових правовідносин. Суть у тому, що двоюрідний дід позивача помер у Донецьку, що підтверджується свідоцтвом про смерть від міського відділу записів актів громадянського стану так званої Державної реєстраційної палати «міністерства юстиції ДНР».

Столичний суд наголосив, що, згідно зі ст. 9 закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», будь-який акт (рішення, документ), виданий органами, передбаченими на тимчасово окупованій території, є недійсними і не створює правових наслідків.

Ще одна позивачка добивалася у Печерському суді визнання факту смерті своєї свекрухи з метою оформлення права власності на її квартиру в окупованій Макіївці. З матеріалів справи відомо, що на померлу Макіївський міський відділ запису актів громадянського стану так званої Державної реєстраційної палати «міністерства юстиції Донецької народної республіки» виписав свідоцтво про смерть. Цей документ відмовився визнавати відділ державної реєстрації актів цивільного стану Печерського районного управління юстиції у Києві.