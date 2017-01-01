Українці допомогли росіянам у «штурмі Рейхстагу» під Москвою

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Сотня каскадерів та понад 125 військово-історичних клубів різних держав, у тому числі України, беруть участь у військово-історичної реконструкції Берлінської наступальної операції Червоної армії в підмосковному парку «Патріот»

Про це повідомив журналістам представник Міноборони Росії.

«Більше ста каскадерів беруть участь в реконструкції «Штурму Берліна», це професіонали з Російського об'єднання каскадерів, мають досвід зйомок у фільмах. Використовується кілька тисяч піротехнічних засобів, закладених по всьому майданчику, що дозволить досягти максимальної реалістичності», - сказав представник відомства.

Як випливає зі сценарію реконструкції, у квітні 1945 року ударні частини Червоної армії, переслідуючи відступаючі частини Вермахту, досягли столиці фашистської Німеччини. У фіналі реконструкції буде відтворено історичну сцену капітуляції штабу військового коменданта Берліна і встановлено прапір Перемоги 150-ї Ідрицької стрілецької дивізії над поваленим Рейхстагом.

У реконструкції буде відтворено танкові бої, дуелі винищувальної авіації, а також дії підрозділів піхоти. Для гостей заходу розгорнуті дев'ять інтерактивних тематичних майданчиків, які допоможуть поринути в атмосферу військових років, додав представник оргкомітету.

«Для реконструкції операції використовується справжня німецька і радянська бронетехніка, відреставрована і відновлена реконструкторами, а також техніка, що належить кіноконцерну «Мосфільм», - сказали в Міноборони РФ.

У реконструкції беруть участь понад 125 військово-історичних клубів з Росії і зарубіжних країн. «Події фінальної битви Великої Вітчизняної війни в парку «Патріот» відтворять 1,4 тисячі реконструкторів з 125 військово-історичних клубів Росії, Білорусії, Ізраїлю, Польщі, Італії, Іспанії, Чехії, Словаччини, Латвії, України та Німеччини», - повідомили в Міноборони РФ. Які саме військово-історичні клуби з України вирішили взяти участь у пропагандистській акції країни-агресора не уточнюється.