Українці дотисли: ПАРЄ пустить журналістів на засідання щодо Аграмунта

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Голова ПАРЄ Педро Аграмунт

На засіданні бюро ПАРЄ знайшлося достатньо голосів за перегляд формату

Депутати від України, а також колеги, що підтримали їх, переконали членів бюро ПАРЄ пустити ЗМІ на засідання щодо долі голови ПАРЄ Педро Аграмунта.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Інформацію про те, що початково був намір закрити спецзасідання по Аграмунту, на вільних дебатах підтвердили кілька парламентарів. Зокрема, Олексій Гончаренко наголосив, що це рішення було ухвалене генсеком ПАРЄ Вітольдом Савіцьким.

Після того, як з’явилися повідомлення про такий намір секретаріату асамблеї, представники української делегації підняли це питання у політичних групах.

Зрештою на засіданні бюро ПАРЄ знайшлося достатньо голосів за перегляд формату. Вирішено, що слухання будуть відкритими.

Представники української делегації кажуть, що планують змусити Аграмунта «добровільно» подати у відставку.

Раніше 23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради, звернулися із листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою його втрату посади як президента ПАРЄ.

Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Торік президент ПАРЄ Педро Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до Асамблеї. А вже цього року російська делегація в ПАРЄ вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в Асамблеї