Українці і поляки спільно засудять провокації у Гуті Пеняцькій, – посол

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Захід у Гуті Пеняцькій, можливо, відбудеться на рівні міністрів або представників місцевої влади обох країн

Наприкінці лютого, в 73-тю річницю трагічних подій у Гуті Пеняцькій Львівської області, поляки й українці спільно вшанують пам’ять загиблих поляків, і засудять дії провокаторів, які знищують місця пам’яті.

Про це в кулуарах форуму «Європа-Україна», який відбувся 27-28 січня у Жешуві, в коментарі Укрінформу повідомив посол Польщі в Україні Ян Пєкло.

«Знищення пам’ятника у Гуті Пеняцькій, що трапилося, ймовірно, вночі на православне Різдво, і було спрямовано проти символу християнства – хреста, який є дорогим для українців і поляків, формує відчуття спільної солідарності і загрози. У зв’язку з цим, українська і польська сторони хочуть спільно стати перед руїнами цього пам’ятника наприкінці лютого, в 73-тю річницю вбивств у Гуті Пеняцькій, і висловити свій протест, засудити провокації і показати, що ми солідарні, і що такі варварські дії нас не поділять, і ми намагатимемося протидіяти цьому»,- заявив Пєкло.

Він додав, що формат спільного вшанування у Гуті Пеняцькій ще обговорюється. За його словами, захід у Гуті Пеняцькій, можливо, відбудеться на рівні міністрів або представників місцевої влади обох країн.

За його словами, важливо щоб українська сторона тримала польську у курсі розслідування справ щодо плюндрування пам’ятників у Гуті Пеняцькій і Биківні під Києвом, щоб разом вдалося знайти слід, який міг би привести до затримання зловмисників.

«Ці зловмисники в безособовій формі є досить очевидними. Це не може бути справою ані поляка, ані українця, які думають в категоріях інтересів своїх держав»,- висловив упевненість польський дипломат.

Нагадаємо, 8 або 9 січня у селі Гута Пеняцька на Львівщині вандали пошкодили пам’ятник полякам, яких фашисти спалили та розстріляли за допомогу партизанам. За різними оцінками, тоді загинуло 868 осіб, серед яких жінки, діти, люди похилого віку.

Згодом, 25 січня, невідомі вандали помалювали червоною фарбою цвинтар жертв тоталітаризму у Биківні і намагалися зруйнувати вхід до польського воєнного кладовища. За його словами, в українській та польській частинах кладовища невідомі нанесли написи червоною фарбою. У польській частині є написали «SS Галичина», а в українській – «ОУН-УПА» і нецензурні слова.

Джерело: Укрінформ