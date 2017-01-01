Українці можуть одночасно користуватися і біометричним, і закордонним паспортом старого зразка – експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аналітик ГО «Європа без бар’єрів» Катерина Кульчицька

Громадянин під час виготовлення біометричного повинен повідомити, що він має бажання залишити свій старий закордонний паспорт

Із початком дії безвізового режиму у громадян України відпадає необхідність користуватися послугами туристичних агенцій. Адже свою подорож українці можуть планувати самостійно. Для цього перш за все необхідний біометричний паспорт. Про це розповіла аналітик ГО «Європа без бар’єрів» Катерина Кульчицька під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

Для безвізового в’їзду до країн Шенгену необхідний закордонний біометричний паспорт. Якщо в старому паспорті є чинні візи до інших країн і паспорт ще дійний, то його можна залишити і ним користуватися. «У громадянина може бути два закордонних паспорти – біометричний і старого зразка. Просто громадянин під час виготовлення біометричного повинен повідомити, що має бажання залишити свій старий закордонний паспорт», – говорить Кульчицька.

Але експерт наголошує: у разі користування старим закордонним паспортом обов’язково потрібно буде оформлювати візу для туристичних та інших короткострокових поїздок до країн ЄС.

«Важливо також враховувати, що для безвізового в’їзду до країн Шенгену ваш закордонний біометричний паспорт має діяти протягом не менше трьох місяців після передбачуваної дати виїзду з Шенгенської зони. Наприклад, ви збираєтеся перебувати в Шенгенській зоні з 20 жовтня по 1 листопада 2017 року, але термін дії вашого закордонного біометричного паспорту закінчується 1 січня 2018 року. У такому разі вам необхідно оформити новий закордонний паспорт – біометричний – перед запланованою поїздкою на дати, які я вказала», – продовжує Кульчицька.

Аналітик ГО «Європа без бар’єрів» радить планувати подорож так, щоб вона не перевищувала 90 днів протягом 180-денного періоду.

«Уявімо, що ви в’їхали за закордонним біометричним паспортом до однієї з країн Шенгенської зони 1 серпня. Це означає, що з 1 серпня по 30 грудня (180 днів) ви маєте право сумарно перебувати в Шенгенській зоні не більше 90 днів (три місяці). При цьому у вас є можливість неодноразово в’їжджати та виїжджати з Шенгенської зони», – пояснює Кульчицька.

Якщо ж дозволений термін перебування в таких країнах Шенгену вичерпано, але є необхідність продовжити своє перебування там, треба відкривати візу.

Аналітик також радить використовувати калькулятор для обрахунку терміну дозволеного перебування в Шенгенській зоні.

Кульчицька також звертає увагу на важливу деталь. Перебування в державах – членах ЄС, які не входять до Шенгенської зони, – в Болгарії, Хорватії, на Кіпрі та в Румунії – не включають до періоду перебування в Шенгенській зоні (90 днів). Натомість для кожної з цих країн безвізовий термін перебування рахують індивідуально.

«Для прикладу, після 90-денного перебування в Шенгенській зоні ви зможете одразу поїхати в Хорватію і залишитися там ще на 90 днів. А потім знову повернутися, наприклад, у країну Шенгену, оскільки починається новий відлік терміну 90 на 180», – зазначає Кульчицька.

Але експерт застерігає, що якщо громадяни зловживатимуть безвізовим режимом і намагатимуться влаштуватися на сезонні роботи то в одній країні, то в іншій, то тим самим вони себе наражають на небезпеку. Адже в разі їх викриття до них буде застосовано санкції. Безвізовий режим не дає права на навчання чи працевлаштування. Окрім того, до країни через сплеск таких міграційних порушників буде застосовано механізм призупинення безвізового режиму.

Нагадаємо, що безвізовий режим охоплює: держави – члени ЄС, які є частиною Шенгенської зони, – Австрію, Бельгію, Чехію, Данію, Естонію, Фінляндію, Францію, Німеччину, Грецію, Угорщину, Італію, Латвію, Литву, Люксембург, Мальту, Нідерланди, Польщу, Португалію, Словаччину, Словенію, Іспанію, Швецію; держави – члени ЄС, які не входять до Шенгенської зони, – Болгарію, Хорватію, Кіпр, Румунію; держави, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС, – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію, Швейцарію; а також невеликі держави Європи – Сан-Марино, Монако, Ватикан, Андорру. Але безвізовий режим не поширюється на Велику Британію та Ірландію.

Пропонуємо також переглянути запис прес-конференції: