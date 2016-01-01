Українці назвали головні успіхи та невдачі країни у 2016 році

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Неоднозначні оцінки серед опитаних отримали реформа децентралізації влади, участь збірної України з футболу у чемпіонаті Європи, введення квот на україномовні пісні на радіо і процес декомунізації

Найбільшими успіхами серед подій 2016 року українці назвали перемогу Джамали на конкурсі «Євробачення» і виступ збірної України на Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Крім того, серед успіхів року респонденти назвали ініціативу уряду з підвищення рівня мінімальної зарплати до 3200 грн, впровадження електронного декларування доходів чиновників, виступ збірної України на Олімпійських іграх у Бразилії, звільнення з російського полону Надії Савченко. Відносно успішними респонденти вважають початок проведення процедур державних закупівель через електронну систему ProZorro, зниження акцизу на ввезення старих машин з-за кордону, підвищення боєздатності армії, запровадження механізму конкурсного відбору держслужбовців і набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі з ЄС.

Неоднозначні оцінки серед опитаних отримали реформа децентралізації влади, участь збірної України з футболу у чемпіонаті Європи, введення квот на україномовні пісні на радіо і процес декомунізації. Невдачами респонденти вважають переговори з ЄС про надання Україні безвізового режиму, переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі та розслідування вбивств на Майдані.

Найбільш низькі оцінки за шкалою «успіх-невдача» отримали боротьба з корупцією, ситуація з тарифами на житлово-комунальні послуги, валютним курсом і з цінами на основні продовольчі товари та послуги.