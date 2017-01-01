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Українці прощалися із загиблим морським піхотинцем Миколою Охріменком

8 січня молодший сержант Охріменко загинув, підірвавшись на міні разом із двома побратимами – Сергієм Соньком та Сергієм Трубіним

Ще з одним морським піхотинцем попрощалися на Сумщині. Військовослужбовець Микола Охріменко 501-го батальйону 36-ї бригади – один із трьох побратимів, які загинули 8 січня на Донеччині.

Уродженець Сумщини Микола Охріменко з позивним «Дєд» на передовій був понад два роки. До війни він мешкав у Донецьку. У 2015 році пішов добровольцем на фронт. За рік перейшов на військову службу за контрактом.

8 січня молодший сержант Охріменко загинув, підірвавшись на міні разом із двома побратимами – Сергієм Соньком та Сергієм Трубіним. Тіла забрали бойовики та вже потому передали українській стороні. Попрощатися з бійцем прийшли його побратими та сотні селян. Поховали героя на кладовищі у селі Яструбине. У чоловіка залишилась мати та донька.

Нагадаємо, сьогодні ж, 15 січня, на Кіровоградщині провели в останню путь загиблого у АТО Сергія Трубіна.