Українці стали вдвічі більше труїтися неякісними харчами, ніж торік

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Найбільшу кількість спалахів кишкових інфекцій цього річ було зареєстровано в Одеській, Київській областях та у столиці

З початку року від спалахів кишкових інфекцій в Україні постраждало 747 осіб, з яких більше 85% - діти. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Держпродспоживслужбі.

«За оперативними повідомленнями територіальних органів Держпродспоживслужби, з початку поточного року станом на 18 травня 2017 працівники Держпродспоживслужби взяли участь у розслідуванні 60 спалахів кишкових інфекційних захворювань, внаслідок яких постраждало 747 осіб, з них 639 дітей (85,5%)», — йдеться у відповіді.

Також у службі зазначили, що за аналогічний період 2016 року було зареєстровано 37 спалахів, внаслідок яких постраждало 345 осіб, з них 214 дітей (62,1%).

Таким чином, кількість отруєнь, як і кількість постраждалих від них осіб, зросли у два рази.

Спалахи реєструвались майже на всіх адміністративних територіях, за виключенням Івано-Франківської та Луганської областей. Найбільшу кількість спалахів цього річ було зареєстровано в Одеській (6), Київській областях та у м. Києві (5).

У службі додали, що велику кількість спалахів зареєстровано в організованих дитячих колективах — 45 (75%). З об’єктами ресторанного господарства та торгівлі пов’язано лише 5 спалахів. Серед населення у побуті зареєстровано 10 спалахів.

Додамо, що цього року в Києві захворюваність дітей на гострі кишкові інфекції збільшилася у 2,2 рази.

Як повідомлялося, уряд вирішив ліквідувати Держсанепідслужбу