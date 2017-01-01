Українці тепер зможуть їздити до Туреччини без закордонного паспорта

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Українці з ID-картками матимуть змогу в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Туреччини строком до 90 днів протягом 180 днів

Між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки підписано угоду про внесення змін до угоди між Кабміном і турецьким урядом про умови взаємних поїздок громадян. Документ було підписано під час офіційного візиту прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана до Туреччини, повідомляє прес-служба КМУ.

Церемонія підписання відбулася у присутності глав урядів України й Туреччини за результатами їхніх переговорів.

Положеннями зазначеної угоди передбачається, що громадяни України та громадяни Турецької Республіки, які користуються паспортами у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій, матимуть змогу в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Туреччини та України відповідно строком до 90 днів протягом 180 днів.

Реалізація положень угоди сприятиме розвитку двосторонніх відносин між двома країнами, інтенсифікації контактів у соціально-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах.

Раніше Кабінет міністрів України схвалив підписання угоди з урядом Туреччини про можливість взаємних поїздок громадян на підставі внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток. Гройсман тоді повідомив, що має намір підписати угоду під час свого робочого візиту до Туреччини.