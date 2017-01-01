Українці в СЦКК: бойовики б’ють по важливим об’єктам Красногорівки свідомо і цілеспрямовано

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Наслідки обстрілу Красногорівки 28 травня

Сьогоднішній обстріл Красногорівки – вже другий за останні дні

Українська сторона СЦКК вважає, що незаконні збройні формування ОРДО обстрілюють життєво важливі об’єкти Красногорівки цілком свідомо та цілеспрямовано. Про це йдеться у заяві української сторони, оприлюдненій у Facebook.

Там зауважили, що сьогоднішній обстріл Красногорівки – вже другий за останні дні. Причому обстрілів зазнали ті самі об’єкти.

«Три дні тому проросійські бойовики також обстрілювали Красногорівську лікарню, місцевий аграрний технікум та житлові квартали. В лікарні тільки встигли вставили вибиті стекла та відновили роботу по наданню медичної допомоги населенню, як трапився новий вогневий наліт. Черговий варварський обстріл тих самих кварталів населеного пункту підтверджує, що бандити б’ють по життєво важливим об’єктам Красногорівки цілком свідомо та цілеспрямовано, і що для них не існує ніяких законів гуманізму та правил ведення війни. Подібні теракти НЗФ ОРДО проти мирного населення знову свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення», - йдеться у заяві.

Українська сторона СЦКК повідомила, що сьогоднішній обстріл міста з боку незаконних збройних формувань ОРДО тривав протягом майже трьох годин - з 06.35 і до 9.00. За її даними, троє постраждалих жінок отримали легкі поранення. Обстріл вівся зі зброї великого калібру, забороненої Мінськими домовленостями.

Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі. Згодом рятувальники їх загасили. Співробітники поліції під обстрілами розпочали евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення.