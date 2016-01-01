Українці витрачають на харчування майже половину своїх доходів

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Матеріальне становище українців за липень–вересень погіршилося

Витрати українців на харчування, тютюн і алкоголь у III кварталі 2016 року становили 46%, тобто практично половину всіх наших витрат. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Так, він повідомив, що у ІІ кварталі витрати українців на харчування, тютюн і алкоголь становили 42,3%, тобто матеріальне становище українців за липень–вересень погіршилося.

«Для порівняння: доля витрат у 2015 році в Голландії на продукти харчування, тютюн і алкоголь становила 11,8%, у заможній Німеччині – 15%, у сусідній Польщі – 27,5%, небагатій Литві – 37,1%. Цікаво порівняти витрати українських домогосподарств із європейськими на відпочинок і культуру. В Україні сім’я витратила на це у III кварталі 3,9% бюджету, голландська – 10,5%, німецька – 10,1%, польська родина – 6,5%, а литовська – 4,2%», – написав експерт.

Як повідомляв Держстат, інфляція в Україні в листопаді 2016 року порівняно з жовтнем сповільнилася до 1,8% з 2,8%, зафіксованих у жовтні проти вересня.

Нагадаємо, що Національний банк України прогнозує, що на кінець року споживча інфляція з високою ймовірністю буде близькою до 12%.

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Джерело: УНН