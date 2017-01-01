Українці вже скоро зможуть їздити до Туреччини за ID-картками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Туристи в Туреччині

Раніше сторони підписали угоду про про внесення змін до Угоди про умови взаємних поїздок громадян, що дозволить громадянам їздити за ID-картками без закордонних паспортів

Уряд схвалив постанову, яка дозволить громадянам України та Туреччини здійснювати взаємні поїздки за ID-картками.

Текст відповідної постанови «Про затвердження Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки про умови взаємних поїздок громадян» був схвалений за скороченою процедурою без оголошення.

Як повідомлялося раніше, під час візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Туреччини, сторони підписали угоду про про внесення змін до Угоди про умови взаємних поїздок громадян, що дозволить громадянам їздити за ID-картками без закордонних паспортів.

15 квітня також стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну за один-два місяці. Не виключено, що до цього часу буде завершено і роботу над Угодою про зону вільної торгівлі.