Українці, які потрапили у ДТП в Туреччині, повертаються додому

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Наразі у лікарні перебуває українець, який переніс операцію

Більшість громадян України, які постраждали у ДТП у Туреччині 18 травня, виписалися з лікарні і повертаються додому.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на керівника управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС Василя Кирилича.

За словами дипломата, наразі у лікарні перебуває українець, який переніс операцію, і до сьогоднішнього вечора під наглядом лікарів залишається родина українських туристів.

«У вівторок з лікарні було виписано сім’ю – чоловіка, дружину та їхнього неповнолітнього сина. Але вони до сьогоднішнього дня залишились під наглядом лікаря і мають бути виписані нині ввечері. Раніше було ухвалене рішення – продовжити перебування громадян України у цій лікарні задля нагляду медиками за їхнім станом», – поінформував Кирилич.

Він додав, що постраждалі українці отримали всю необхідну допомогу від посольства України у Туреччині, страхової і туристичної компаній. Громадян України під час їхнього перебування у лікарні відвідали представники місцевої влади.

Як повідомлялося, ДТП сталася вранці 18 травня на півдні Туреччини на трасі в напрямку Памуккале. Автобус з 16 українськими туристами перекинувся на слизькій після дощу дорозі. Крім туристів, в автобусі також були гід і водій, про стан їхнього здоров’я не повідомляють.

Посольство Туреччини в Україні пізніше заявило, що унаслідок ДТП у провінції Мугла двох людей госпіталізували, 16 людям надали амбулаторну медичну допомогу.