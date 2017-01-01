Українці заборгували за газ понад 7 мільярдів гривень

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Борги за газ ростуть

Втім, за перший квартал цього року знизилася заборгованість населення з оплати послуги водопостачання та водовідведення

Заборгованість населення України з оплати за природний газ з 1 січня по 31 березня 2017 року зросла на 16,7% - до 7,117 мільярда гривень.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, за звітний період заборгованість населення по оплаті за централізоване опалення та гаряче водопостачання зросла на 8,8% - до 10,355 мільярда гривень, а за утримання будинків та прибудинкових територій на 4,3% - до 2,5 мільярда гривень.

Повідомляється також, що за перший квартал цього року знизилася заборгованість населення з оплати послуги водопостачання та водовідведення (на 11,8%) - до 1,3 мільярда гривень і за вивезення побутових відходів (на 9,6%) - до 345,5 мільйона гривень.

За даними Держстату, загальний рівень нарахувань по оплаті житлово-комунальних послуг для населення з 1 січня по 31 березня 2017 року становив 33,5 мільярда гривень, з яких було сплачено 28,6 мільярда гривень. Таким чином, рівень оплати становив 85,3%.

Відзначається, що найнижчий рівень оплати (77,6%) фіксувався при оплаті вартості газу.

Нагадаємо, за даними Держстату, станом на 31 грудня 2016 року заборгованість населення України з оплати за природний газ становила 6,439 мільярда гривень, за централізоване опалення та гаряче водопостачання - 9,390 мільярда гривень, за водопостачання і водовідведення - 1,526 мільярда гривень, за утримання будинків і прибудинкових територій - 2,432 мільярда гривень і за вивезення побутових відходів - 386,9 мільйона гривень.

Джерело: УНІАН