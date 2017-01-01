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Заборгованість українців за комуналку у січні 2017 року, значно збільшилася в порівнянні з груднем 2016 року

Заборгованість населення України збільшилася. Українці заборгували за комунальні послуги 29 млрд гривень

Про це повідомили в Державній службі статистики.

Згідно з даними, заборгованість українців по оплаті житлово-комунальних послуг у січні 2017 року, значно збільшилася в порівнянні з груднем 2016 року. На кінець січня заборгованість склала 29 млрд грн.

Близько 11 млрд грн українці заборгували за централізоване опалення та гаряче водопостачання, 3,6 млрд грн — за електроенергію, 9,9 млрд грн — за газ, а також 2,5 млрд грн за утримання будинків і споруд та прибудинкових територіях.

Варто зазначити, що в січні було укладено 3,3 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на суму 21,9 млн грн.