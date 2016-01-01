Українці застрягли в аеропорту в Дубаї: до них виїхав консул
- Сьогодні, 00:37
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У соцмережах пишуть, що аеропорт відучора скасовує рейси через погану погоду
В аеропорту Шардж (Дубай) в очікуванні перельоту до місця призначення застрягли українці. До них вже виїхав український консул.
Про це повідомила Консульська служба МЗС у Facebook.
«Новий рік наближається, а громадяни України, які вирушили в подорож знаходяться в аэрпорту Шарджа (Дубай) в очікуванні перельоту до місця призначення. В аеропорт виїхав консул. Намагається врегулювати питання. Представники авіакомпанії Air Arabia запевнили, що проблема буде вирішена найближчим часом», - йдеться в повідомленні.
Користувачі соцмереж повідомляють, що аерпорт Шардж відучора відміняє рейси, через погані погодні умови.