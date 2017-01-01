Відвідати ЄС українці зможуть лише з приватною метою

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Факти - ICTV Українці зможуть відвідувати без віз 30 країн

У МЗС розповіли про умови безвізу

З початку дії безвізового режиму українці зможуть поїхати до країн ЄС лише з приватною метою, наприклад туризму чи відвідання друзів. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook департаменту консульської служби МЗС

«Новий порядок поїздок надаватиме право на безвізовий в’їзд лише з приватною метою: туризм, відвідання друзів чи родичів, пошук бізнес-партнерів, відвідання семінарів, конференцій», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що безвізовий режим не надаватиме права на господарську, комерційну діяльність, працевлаштування та роботу за контрактом.

Як повідомляв «Главком», українці зможуть відвідувати без віз 30 країн.