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    Відвідати ЄС українці зможуть лише з приватною метою

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    Українці зможуть відвідувати без віз 30 країн
    Факти - ICTV
    Українці зможуть відвідувати без віз 30 країн

    У МЗС розповіли про умови безвізу

    З початку дії безвізового режиму українці зможуть поїхати до країн ЄС лише з приватною метою, наприклад туризму чи відвідання друзів. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook департаменту консульської служби МЗС.

    «Новий порядок поїздок надаватиме право на безвізовий в’їзд лише з приватною метою: туризм, відвідання друзів чи родичів, пошук бізнес-партнерів, відвідання семінарів, конференцій», – ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що безвізовий режим не надаватиме права на господарську, комерційну діяльність, працевлаштування та роботу за контрактом.

    Як повідомляв «Главком», українці зможуть відвідувати без віз 30 країн.

    МЗС безвізовий режим ЄС українці
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