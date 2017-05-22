Українців атакує новий вірус-здирник

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19 травня було підтверджено 135 унікальних випадків інфікування вірусом XData, 95% з них припало на українських користувачів

В четвер дослідники MalwareHunter виявили новий вірус-здирник XData. Швидкість поширення нового віруса-здирника, що атакує українців, в чотири рази вища, ніж у WannaCry.

Про це повідомляє Ain.ua.

Як зазначається, станом на п'ятницю, 19 травня, було підтверджено 135 унікальних випадків інфікування, 95% з них припало на українських користувачів.

Для порівняння, в MalwareHunter стверджують, що в Україні вони зафіксували всього 30 постраждалих від атак вірусу WannaCry, серед більше 200 тисяч випадків.

XData шифрує всі файли за допомогою алгоритму AES. Способів розшифровки без оплати викупу поки не знайдено. Зловмисники вимагають від 0,1 до 1 біткоіни (від 5 800 до 58 000 гривен) в залежності від обсягу зашифрованих даних і того, постраждав окремий комп'ютер або мережа компанії.

Як XData поширюється і заражає комп'ютери поки не відомо. Серед українських постраждалих в основному комп'ютерні мережі компаній.

Нагадаємо, що 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. За даними Kaspersky Lab, було зафіксовано більше 45 тисяч подібних атак у 74 країнах світу.

Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію «Мегафон».

Пізніше спеціаліст з Британії випадково призупинив новий вірус.

За даними спеціалістів, атака була вчинена кіберугрупованням з можливими зв’язками з Росією.

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