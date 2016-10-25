На українців чекає гарний врожай завдяки нинішнім снігопадам – агрометеоролог

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Головний агрометеоролог Укргідрометцентру запевнила, що велика кількість снігу на полях – на благо врожаю

Через великий сніговий покрив українські поля забезпечені достатньою вологою і є велика ймовірність того, що у 2017 році буде гарний врожай озимих. Про це повідомила головний агрометеоролог Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

«Наразі загрозливих явищ для озимих культур не спостерігається. Тому що по всій території України на полях лежить сніг, який надійно вкриває посіви від морозів. Звичайно, сніг дуже нерівномірний. Від двох сантиметрів у Рівненській області до майже сорока – у Харківській. Тобто абсолютно нерівномірний сніговий покрив. Під впливом цієї відлиги, яку ми спостерігаємо (до вихідних буде у багатьох областях 0...+3 градусів, навіть +6 градусів на півдні), висота снігу – зменшиться. Але він повністю не зійде з полів і надалі захищатиме посіви», – повідомила Адаменко.

Також вона наголосила, що температура, яка спостерігалась, тобто похолодання, – це абсолютно не аномальний холод.

«Це стандартна для України температура, -15...-20 градусів, і найнижча -22 градуси, яка була на заході, – це те, що характерно для нашого клімату. Тобто на сьогодні загрози озимим культурам немає. Велика кількість снігу на полях – на благо майбутньому врожаю», – зазначила агрометеоролог.

Також вона зазначила, що така кількість вологи на полях збирається не щороку.

«Тобто це передбачає те, що в нас на початку весни будуть оптимальні вологозапаси в ґрунті, те, що трапляється не щороку. У будь-якому випадку цієї вологи вистачить і на березень, і на квітень, і, можливо, на частину травня. Тож є певні сподівання, що це буде гарний врожай озимини», – повідомила Адаменко.

Але головний агрометеоролог зазначила, що ще половина зими попереду.

«Я маю на увазі загрози, з точки зору температурних умов, вони не зникли», – додала Адаменко.