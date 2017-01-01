Синоптики обіцяють на вихідні до 15 градусів тепла

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У суботу в Україні без опадів, мінлива хмарність

4 березня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +9...+11 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7–12 м/з, вдень подекуди пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +9...+15 градусів.

У Карпатах без опадів, температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень +3...+8 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +7...+13 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +7...+14 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці подекуди туман, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +7...+12 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці подекуди туман, вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +8...+15 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +8...+13 градусів.