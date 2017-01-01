Українців немає серед постраждалих в аеропорту Гамбурга - МЗС

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Евакуація з аеропорту

Всього постраждало 68 людей

Серед постраждалих внаслідок розпилення перцевого газу в аеропорту Гамбурга немає українців. Про це на своїй Twitter-сторінці повідомили у консульській службі Міністерства закордонних справ.

«Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих в аеропорту в Гамбурзі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», сьогодні люди в аеропорту Гамбурга почали скаржитися на подразнення дихальних шляхів і печіння в очах. О 12.13 було вирішено евакуювати пасажирів і персонал, припинити посадку і вильоти літаків. Люди протягом більше години змушені були чекати на вулиці. О 13.45 аеропорт повернувся до нормальної роботи.

Згодом в німецькій поліції заявили, що причиною евакуації став перцевий газ, який невідомі пустили через системи клімат-контролю. Хто до цього причетний, поки не з'ясували, але «це не дурна витівка, а злочин», - кажуть у поліції Гамбурга, яка вже почала розслідування.

Всього постраждали 68 осіб, їм було надано медичну допомогу в аеропорту, із них 9 осіб були доправлені в лікарню, однак їх стан побоювань у медиків не викликає.