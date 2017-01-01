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    Українців немає серед загиблих в результаті теракту в Стокгольмі - МЗС

    • Сьогодні, 17:04
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    Теракт в Стокгольмі
    Теракт в Стокгольмі

    Консульська служба МЗС України повідомила остаточні дані про наявність громадян України серед загиблих в результаті теракту в Стокгольмі.

    МЗС уточнює, що громадянство постраждалих не оприлюднювалося.

    «Українців немає серед загиблих в Стокгольмі. Громадянство поранених не оприлюднено», - сказано в повідомленні консульської служби в Twitter. Сьогодні поліція оприлюднила громадянство загиблих в результаті нападу на вантажівці. За даними поліції, в результаті теракту загинули британець, бельгійка і два шведа. Серед загиблих - 11-річна дівчинка.

    У Стокгольмі 7 квітня вдень вантажівка в'їхала у натовп людей. Загинули 4 людини. Поранення отримали 15. У вантажівці, що давила людей, поліція виявила пристрій, схожий на вибуховий. Поліція вже затримала двох підозрюваних. Один із них - 39-річний громадянин Узбекистану.

     

    МЗС теракт
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