Українців очікує тепла і суха погода у найближчі дні

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 05 березня найвища температура вдень була 14,8 у 1998 р., найнижча вночі -19,8 у 1985 р

Найближчої доби в Україні збережеться суха і тепла погода, повідомляє Укргідрометцентр.

Без опадів. Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Температура повітря вночі 0-5° тепла, у східних областях 1-4° морозу; вдень 10-15° тепла, на Прикарпатті до 18° тепла, на високогір'ї Карпат 3-8° тепла.

У Києві в неділю без опадів, температура повітря вночі 1-3° тепла, вдень 12-14° тепла.

У понеділок без опадів, лише в західних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, в Карпатах і Закарпатті дощі, в горах з мокрим снігом.

Вітер південний і південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° тепла, місцями на Лівобережжі 0-3° морозу; вдень 9-14° тепла, у західних областях 7-12°; в Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

У Києві в понеділок без опадів, температура повітря вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.