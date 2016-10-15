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    Українців серед жертв вибуху в Туреччині немає – посольство

    • Вчора, 23:20
    • Розсилка

    У турецькій провінції Шанлиурфа, що межує з Сирією, стався вибух, внаслідок якого загинула 3-річна дитина та ще 15 осіб дістали поранень

    Громадяни України в результаті вибуху на південному сході Туреччини не постраждали.

    Про це повідомляє посольство України в Туреччині.

    Нагадаємо, що у турецькій провінції Шанлиурфа, що межує з Сирією, стався вибух, внаслідок якого загинула 3-річна дитина та ще 15 осіб дістали поранень.

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