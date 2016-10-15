Українців серед жертв вибуху в Туреччині немає – посольство

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У турецькій провінції Шанлиурфа, що межує з Сирією, стався вибух, внаслідок якого загинула 3-річна дитина та ще 15 осіб дістали поранень

Громадяни України в результаті вибуху на південному сході Туреччини не постраждали.

Про це повідомляє посольство України в Туреччині.

#Вибух у м.Віраншехір провінції Шанлиурфа-загинула 1 дитина,15 осіб поранено.За попередньою інформ.серед постраждалих громадян України немає — UKR Embassy in TR (@UKRinTR) 17 лютого 2017 р.

Нагадаємо, що у турецькій провінції Шанлиурфа, що межує з Сирією, стався вибух, внаслідок якого загинула 3-річна дитина та ще 15 осіб дістали поранень.