Українців серед жертв вибуху в Туреччині немає – посольство
- Вчора, 23:20
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У турецькій провінції Шанлиурфа, що межує з Сирією, стався вибух, внаслідок якого загинула 3-річна дитина та ще 15 осіб дістали пораненьГромадяни України в результаті вибуху на південному сході Туреччини не постраждали.
Про це повідомляє посольство України в Туреччині.
#Вибух у м.Віраншехір провінції Шанлиурфа-загинула 1 дитина,15 осіб поранено.За попередньою інформ.серед постраждалих громадян України немає— UKR Embassy in TR (@UKRinTR) 17 лютого 2017 р.
Нагадаємо, що у турецькій провінції Шанлиурфа, що межує з Сирією, стався вибух, внаслідок якого загинула 3-річна дитина та ще 15 осіб дістали поранень.