Українців, які купують квитки на російських артистів, можна виселяти за межі країни, - Ірма Вітовська
- Сьогодні, 20:05
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Афіші російських артистів в Україні мене принижують, - зазначила акторка
Актриса Ірма Вітовська впевнена, що фінансова підтримка російських артистів, в тому числі, купівля квитків на їх концерти та вистави під час російсько-української війни неприпустима. Акторка порадила таким людям не приходити на свої вистави. Про це вона зазначила в інтерв’ю «Главкому».
«Я думаю, що українського глядача, який заплатить гроші за квитки на цих артистів, який піде на цей продукт, можна виселяти за межі України. Бо такі люди не є українцями, вони ходять по крові», – відзначила акторка
«На телебаченні багато російської мови. Це та сама хвороба. Для мене вибір ясний. Але ви ж не змусите інших людей. От чому держава повинна фінансувати російськомовний репертуарний театр – я не розумію. Хай Російська Федерація фінансує, як Польська республіка фінансує польський театр. Ми нікому не забороняємо. Ми повинні навіть надати їм землю і приміщення для існування, але ставити на ставку – вибачте», – зазначила актриса.
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