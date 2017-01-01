Українця Клиха етапували в Верхньоуральск, - адвокат

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Станіслав Клих

Другий незаконно засуджений у РФ українець Микола Карпюк перебуває у Володимирському централі

Українця Станіслава Клиха, незаконно засудженого до 20 років російської в'язниці за звинуваченням в участі в чеченській війні, етапували в Верхньоуральск. Про це в Facebook повідомив адвокат Клиха Ілля Новіков.

«Станіслава Клиха етапували в Верхньоуральск. Ми поки не знаємо точно, але судячи з усього- в сумно знамениту «Верхньоуральську критку». Список знаменитих в'язнів у неї такий, що можна визнати об'єктом ЮНЕСКО, але сидіти там від цього не легше. Про поточний стан Клиха нічого не відомо, сподіваємося отримати інформацію наступного тижня», - написав він.

Крім того, Новіков повідомив, що другий незаконно засуджений у РФ українець Микола Карпюк перебуває у Володимирському централі та «принципово відмовився від роботи».

«Він і раніше говорив мені, що працювати в Росії не буде. У зв'язку з цим йому збираються посилити, а можливо, вже посилили режим утримання. Консул планує відвідати його найближчим часом», - написав Новіков.