Українцям цього року обіцяють послугу з перенесення мобільного номеру

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В Україні послугу збереженню номера при зміні оператора обіцяли ще ввести з 2013 року

Київський апеляційній господарський суд залишив рішення суду першої інстанції без змін і визнав укладеним договір між Українським державним центром радіочастот і переможцем тендеру з впровадження автоматизованої інформаційної системи «Централізована база даних перенесених номерів».

Про це повідомив у Facebook виконавчий директор УДЦР Вадим Гулько.

«Із задоволенням беремося виконувати це рішення суду і сам договір, щоб кожний українець зміг уже в цьому році відчути всі переваги та можливості послуги перенесення номеру», – написав Гулько.