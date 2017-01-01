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    Українцям цього року обіцяють послугу з перенесення мобільного номеру

    • Сьогодні, 04:13
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    В Україні послугу збереженню номера при зміні оператора обіцяли ще ввести з 2013 року

    Київський апеляційній господарський суд залишив рішення суду першої інстанції без змін і визнав укладеним договір між Українським державним центром радіочастот і переможцем тендеру з впровадження автоматизованої інформаційної системи «Централізована база даних перенесених номерів».

    Про це повідомив у Facebook виконавчий директор УДЦР Вадим Гулько.

    «Із задоволенням беремося виконувати це рішення суду і сам договір, щоб кожний українець зміг уже в цьому році відчути всі переваги та можливості послуги перенесення номеру», – написав Гулько. 

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