Українцям пропонують купити 15 років стажу за 130 тис. грн, щоб отримувати пенсію

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Кожен місяць стажу обійдеться українцю в 704 гривні

Громадяни України зможуть «купити» роки трудового стажу, яких їм забракне для отримання пенсії. Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева під час розмови з постійним представником Міжнародного валютного фонду Жеромом Ваше, повідомляє «РБК-Україна».

За словами міністра, запланована урядом пенсійна реформа передбачає зменшення страхового трудового стажу для отримання пенсії до 15 років. У зв'язку з цим, передбачається законодавчо закріпити можливість купівлі цих 15 років або років, відсутніх до цього розміру стажу. Вартість одного місяця становитиме близько 704 гривень, повідомив Рева.

«Буде надано можливість придбати собі ці 15 років страхового стажу. Скажімо, до такої категорії громадян міністерство відносить тих, хто працює за кордоном. Ця сума становитиме близько 130 тисяч гривень: по 704 гривні за кожен місяць множиться на 15 років», – заявив він. Рева прогнозує, що таких громадян буде близько 1,5 тис. осіб.