Українцям радять відмовитися від поїздок до Єгипту

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Місце теракту в Єгипті

МЗС України рекомендує не відвідувати Єгипет протягом трьох місяців

Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України не відвідувати Єгипет у найближчі три місяці. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

«Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України переглянути власні плани щодо відвідування Єгипту протягом строку дії запровадженого 10.04.2017 на три місяці в державі надзвичайного стану, та, по можливості, утриматися без нагальної необхідності від поїздок до цієї держави, у т.ч. з туристичною метою», - йдеться в повідомленні.

Це пов’язано з істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, у т.ч. «ІДІЛ», теракти яких, як показує практика останніх місяців, все частіше спрямовуються проти цивільних громадян, у т.ч. із урахуванням їхньої релігійної приналежності.

Тим громадянам, які вже знаходяться в Єгипті, рекомендовано зважити на наявні ризики подальшого перебування на території цієї держави та неухильно слідувати таким порадам:

категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл;

виявляти пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл, туристичних місць у її долині, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).

«У разі перебування в курортних місцях Єгипту наполегливо рекомендуємо виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки. У випадку нагальної необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора», - радять у МЗС України.

Також підвищену уважність рекомендують виявляти під час святкування в Єгипті релігійних (у т.ч. християнських) свят, та по можливості утримуватися від відвідування релігійних святинь.

Нагадаємо, 9 квітня внаслідок вибухів у двох церквах Єгипту у містах Олександрія і Танта загинули 43 особи.

Зокрема, у Танті загинули 27 осіб. В Олександрії загинули 16 осіб, у т.ч. троє співробітників поліції. Тут вибух стався внаслідок дій смертника, який підірвав себе, коли поліцейські не дозволили йому увійти до церкви.

Українців серед постраждалих немає.

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Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».