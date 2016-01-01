  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Українець Іванчук став чемпіоном світу із шахів

    • 28 Грудня, 20:27
    • Розсилка
    <span>Василь Іванчук</span>
    Василь Іванчук

    Наш гросмейстер виграв світову першість з швидких шахів

    У Катарі завершився чемпіонат світу зі швидких шахів. Перемога в останньому турі принесла звання чемпіона світу українцеві Василю Іванчуку. Він набрав 11 очок у 15 партіях.

    Стільки ж набрали Грищук і Карлсен, але в українця був кращий додатковий показник.

    Читайте також

    Треба сказати, що по ходу турніру Іванчук обіграв чинного чемпіона світу з класичних шахів Магнуса Карлсена і екс-чемпіона Віші Ананда.

    Нагадаємо, що в жіночих змаганнях чемпіонкою світу з швидких шахів стала українка Ганна Музичук.

    Читайте також
    шахи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ