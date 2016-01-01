Українець Іванчук став чемпіоном світу із шахів
- 28 Грудня, 20:27
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Василь Іванчук
Наш гросмейстер виграв світову першість з швидких шахів
У Катарі завершився чемпіонат світу зі швидких шахів. Перемога в останньому турі принесла звання чемпіона світу українцеві Василю Іванчуку. Він набрав 11 очок у 15 партіях.
Стільки ж набрали Грищук і Карлсен, але в українця був кращий додатковий показник.
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Треба сказати, що по ходу турніру Іванчук обіграв чинного чемпіона світу з класичних шахів Магнуса Карлсена і екс-чемпіона Віші Ананда.
Нагадаємо, що в жіночих змаганнях чемпіонкою світу з швидких шахів стала українка Ганна Музичук.