Українець Іванчук став чемпіоном світу із шахів

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Василь Іванчук

Наш гросмейстер виграв світову першість з швидких шахів

У Катарі завершився чемпіонат світу зі швидких шахів. Перемога в останньому турі принесла звання чемпіона світу українцеві Василю Іванчуку. Він набрав 11 очок у 15 партіях.

Стільки ж набрали Грищук і Карлсен, але в українця був кращий додатковий показник.

Треба сказати, що по ходу турніру Іванчук обіграв чинного чемпіона світу з класичних шахів Магнуса Карлсена і екс-чемпіона Віші Ананда.

Нагадаємо, що в жіночих змаганнях чемпіонкою світу з швидких шахів стала українка Ганна Музичук.