Українець їхав Польщею у багажнику автомобіля

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Українці подорожували автомобілем зі Львова в Литву

Польська поліція затримала в Люблінському воєводстві автомобіль з українською реєстрацією, в багажнику якого виявили пасажира, громадянина України.

Про це інформує tvn24.

За інформацією поліції, автомобілем подорожувало декілька молодих українців, а один з них вирішив відпочити у багажнику, оскільки в салоні на задньому сидінні трьом особам було тісно.

Відтак, 23-річного водія автомобіля було оштрафовано. Українці подорожували автомобілем зі Львова в Литву.