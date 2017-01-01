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    Українець їхав Польщею у багажнику автомобіля

    • Сьогодні, 01:05
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    Українці подорожували автомобілем зі Львова в Литву

    Польська поліція затримала в Люблінському воєводстві автомобіль з українською реєстрацією, в багажнику якого виявили пасажира, громадянина України.

    Про це інформує tvn24.

    За інформацією поліції, автомобілем подорожувало декілька молодих українців, а один з них вирішив відпочити у багажнику, оскільки в салоні на задньому сидінні трьом особам було тісно.

    Відтак, 23-річного водія автомобіля було оштрафовано. Українці подорожували автомобілем зі Львова в Литву.

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