Українець намагався вивезти до Росії старовинні рублі

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Правоохоронці серед особистих речей чоловіка виявили старовинні грошові знаки часів Російської імперії

Українця, який намагався провезти до РФ старовинні грошові знаки, затримали на кордоні.

Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

За даними прикордонників, учора в пункті пропуску «Бачівськ» прикордонники відділу «Сопич» Сумського загону спільно з працівниками митниці не допустили переміщення через кордон старовинних грошових знаків.

«Під час здійснення поглибленого огляду рейсового автобуса YUTONG, яким як пасажир виїжджав до Росії наш співвітчизник, правоохоронці серед особистих речей чоловіка виявили старовинні грошові знаки часів Російської імперії, а саме одну купюру 1 рубль 1898 року випуску та одну купюру 25 рублів 1909 року випуску», – йдеться у повідомленні.

Наразі виявлені банкноти вилучені працівниками митниці за встановленим порядком.

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