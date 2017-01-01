Українець намагався вивезти в Туреччину 15 кг чорної ікри

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Вилучена ікра

Порушника затримали в аеропорту «Бориспіль»

Співробітники Держприкордонслужби та СБУ в ході спільних оперативних заходів в міжнародному аеропорту «Бориспіль» не допустили незаконного переміщення через кордон 15 кілограмів чорної ікри.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

«Вивезти делікатесний продукт з приховуванням від прикордонно-митного контролю намагався українець 1970 року народження. З коштовним багажем чоловік прямував на рейс, що мав відлітати до Туреччини», - повідомили прикордонники.

Попередня сума оцінка виявленої ікри склала близько 15 тисяч доларів США.

Наразі на чоловіка складено матеріали про порушення митних правил за ст. 458 МКУ (Порушення митних правил).

«Главком» також повідомляв, що в суботу у Донецькій області співробітники спецпідрозділу податкової міліції «Фантом» затримали на лінії розмежування дві партії готівки на суму понад 50 тисяч доларів США.