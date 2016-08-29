Українець, озброєний до зубів, намагався прорватися до Молдови

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Чоловік намагався порушити українсько-молдовський кордон

Громадянина України, який намагався порушити українсько-молдовський кордон, затримали учора ввечері прикордонники Подільського загону на Одещині. Про це повідомляє прес-служба МВД України.

Інформацію про можливе порушення кордону було отримано дільничним інспектором прикордонної служби. Близько 20:00 прикордонний наряд виявив порушника за допомогою тепловізора.

Чоловіка, який оминав пункт пропуску, зупинили за 20 метрів від кордону неподалік населеного пункта Йосипівка. При собі українець мав рюкзак, в якому прикордонники виявили 27 ножів різного призначення та один стартовий револьвер.

Після складання документів про адміністративне порушення, затриманого передано співробітникам Національної поліції в Одеській області.