Українець, озброєний до зубів, намагався прорватися до Молдови
- 1 Сiчня, 14:50
-
Розсилка
Чоловік намагався порушити українсько-молдовський кордон
Громадянина України, який намагався порушити українсько-молдовський кордон, затримали учора ввечері прикордонники Подільського загону на Одещині. Про це повідомляє прес-служба МВД України.
Інформацію про можливе порушення кордону було отримано дільничним інспектором прикордонної служби. Близько 20:00 прикордонний наряд виявив порушника за допомогою тепловізора.
Чоловіка, який оминав пункт пропуску, зупинили за 20 метрів від кордону неподалік населеного пункта Йосипівка. При собі українець мав рюкзак, в якому прикордонники виявили 27 ножів різного призначення та один стартовий револьвер.
Після складання документів про адміністративне порушення, затриманого передано співробітникам Національної поліції в Одеській області.