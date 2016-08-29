  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Українець, озброєний до зубів, намагався прорватися до Молдови

    • 1 Сiчня, 14:50
    • Розсилка

    Чоловік намагався порушити українсько-молдовський кордон

    Громадянина України, який намагався порушити українсько-молдовський кордон, затримали учора ввечері прикордонники Подільського загону на Одещині. Про це повідомляє прес-служба МВД України.

    Інформацію про можливе порушення кордону було отримано дільничним  інспектором прикордонної служби. Близько 20:00 прикордонний наряд виявив порушника за допомогою тепловізора.  

    Читайте також

    Чоловіка, який оминав пункт пропуску, зупинили за 20 метрів від кордону неподалік населеного пункта Йосипівка. При собі українець мав рюкзак, в якому прикордонники виявили 27 ножів різного призначення та один стартовий револьвер.

    Після складання документів про адміністративне порушення, затриманого  передано співробітникам Національної поліції в Одеській області.

     

    Читайте також
    прикордонники зброя Молдова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ