Українець Панов у російській тюрмі оголосив про сухе голодування

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Артур Панов Фото: ТАСС

Панов вимагає видати його Україні

У СІЗО в Ростові-на-Дону 19-річний український політв'язень Артур Панов сьогодні у Північно-Кавказькому військовому суді оголосив про початок сухого голодування. Панов вимагає видати його Україні впродовж наступних двох тижнів.

Про це у Фейсбук написав російський журналіст Владислав Рязанцев, який був присутній на засіданні суду.

«Уродженець Краснодону Артур Панов, якого низка ЗМІ оголосила раніше померлим, на сьогоднішньому засіданні військового суду повідомив про початок сухого голодування з вимогою видачі його Україні протягом 2-х тижнів», - написав журналіст.

Нагадаємо, у блозі російського інтернет-видання «Фонтанка» з'явилося повідомлення про нібито смерть 29 квітня внаслідок серцевої недостатності 19-річного українця Артура Панова.

Згодом у ростовському СІЗО спростували інформацію про смерть Панова.

У Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону сказали, що українець «живий і здоровий».

Панова було затримано на початку грудня 2015 року в Ростовській області, після того, як він під виглядом біженця перетнув українсько-російський кордон. Його підозрювали в намірі здійснити теракт на території Росії.

14 лютого в Північно-Кавказькому окружному військовому суді міста Ростов-на-Дону розпочався судовий процес у справі Артура Панова, разом з ним на лаві підсудних також опинився і ростовський студент, якому інкримінують сприяння у нібито злочинній діяльності українця.

На момент затримання Панову не було й 18 років. Відомо, що, перебуваючи під вартою, Панов неодноразово оголошував голодування, що могло призвести до різкого погіршення стану здоров'я.