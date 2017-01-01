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    Українець створив мобільний калькулятор, який рахує податки для всіх груп ФОП

    • Сьогодні, 06:15
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    Наразі калькулятор дозволяє розрахувати податки тільки за умови відсутності співробітників

    Програміст із міста Суми Дмитро Синько створив мобільний калькулятор, який рахує податки для всіх груп ФОП з урахуванням останніх змін.

    Про це повідомляє AIN.

    Наразі калькулятор дозволяє розрахувати податки тільки за умови відсутності співробітників.

    Для цього потрібно вибрати свою систему оподаткування, ввести інформацію про доходи і витрати, після чого калькулятор розрахує суму податків, яку необхідно сплатити до розрахункового періоду.

    Калькулятор доступний лише для пристроїв на платформі iOS. Робити Android-версію автор поки не планує.

    Додаток безкоштовний, але містить рекламу, за рахунок чого розробник може його монетизувати.

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