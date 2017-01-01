Українець створив мобільний калькулятор, який рахує податки для всіх груп ФОП
- Сьогодні, 06:15
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Наразі калькулятор дозволяє розрахувати податки тільки за умови відсутності співробітників
Програміст із міста Суми Дмитро Синько створив мобільний калькулятор, який рахує податки для всіх груп ФОП з урахуванням останніх змін.
Про це повідомляє AIN.
Наразі калькулятор дозволяє розрахувати податки тільки за умови відсутності співробітників.
Для цього потрібно вибрати свою систему оподаткування, ввести інформацію про доходи і витрати, після чого калькулятор розрахує суму податків, яку необхідно сплатити до розрахункового періоду.
Калькулятор доступний лише для пристроїв на платформі iOS. Робити Android-версію автор поки не планує.
Додаток безкоштовний, але містить рекламу, за рахунок чого розробник може його монетизувати.