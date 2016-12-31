Українець у Польщі на смерть збив двох дівчат
- Вчора, 10:26
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Розсилка
Трагедія сталася на південному заході Польщі в новорічну ніч
Водій з України підозрюється в ненавмисному вбивстві двох людей у місті Єленя-Ґура в Польщі. Про це повідомляє Польське радіо.
За наявною інформацією, 30-річний українець за кілька хвилин до настання Нового року скоїв наїзд на двох дівчат 14 і 16 років, який виявився для них смертельним. Чоловік на позашляховику вилетів на тротуар, зламав огорожу та впав у річку.
Внаслідок ДТП пішоходи дістали несумісні з життям травми і померли на місці. Також ушкодження дістала супутниця водія – пасажирка нині перебуває в лікарні у тяжкому стані.
Польські правоохоронці вже оприлюднили попередню інформацію про те, що громадянин України перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння – він мав близько 2 проміле алкоголю у крові. Разом із тим зазначається, що дорожнє покриття в місці аварії було досить слизьким.