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    Українець здобув «бронзу» на чемпіонаті Європи у греко-римській боротьбі

    • Сьогодні, 21:59
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    Українець став переможцем у чемпіонаті для спортсменів до 23 років

    Український спортсмен Сергій Козуб став бронзовим призером чемпіонату Європи у греко-римській боротьбі.

    Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

    Українець став переможцем у чемпіонаті для спортсменів до 23 років (U23).

    «Сергій Козуб (66 кг) у боротьбі греко-римським стилем на чемпіонаті Європи з боротьби U23 в угорському Сомбатгеї здобув бронзову нагороду», — повідомляє НОК.

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