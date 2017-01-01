Українець здобув «бронзу» на чемпіонаті Європи у греко-римській боротьбі
- Сьогодні, 21:59
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Українець став переможцем у чемпіонаті для спортсменів до 23 роківУкраїнський спортсмен Сергій Козуб став бронзовим призером чемпіонату Європи у греко-римській боротьбі.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
Українець став переможцем у чемпіонаті для спортсменів до 23 років (U23).
«Сергій Козуб (66 кг) у боротьбі греко-римським стилем на чемпіонаті Європи з боротьби U23 в угорському Сомбатгеї здобув бронзову нагороду», — повідомляє НОК.