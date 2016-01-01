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    Україна готує шостий позов до Росії у Європейський суд

    • Сьогодні, 19:55
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    Європейський суд з прав людини
    Європейський суд з прав людини

    Позов може бути поданий на початку 2017 року

    Україна продовжує підготовку шостого позову до Росії у Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), що стосується подій на Донбасі і в Криму в 2015-2016 рр. Скарга буде подана на початку наступного року. Про це повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова.

    «Шостий позов в ЄСПЛ ще не поданий, ми поки на стадії підготовки, акумулюємо всю інформацію. Думаю, що на початку наступного року шостий позов буде поданий», - сказала вона агентству «Інтерфакс-Україна».

    За її словами, Мін'юст при підготовці позову «пише хронологію подій». «Суд може прийняти рішення розділити документи на дві частини (по Донбасу і по Криму. - Ред.)», - сказала вона.

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    Севостьянова пояснила, що відсутність поспіху з подачею чергового позову пояснюється тим, що Україна сфокусувалася на перших двох позовах до ЄСПЛ, які суд почав розглядати.

    «Дуже важливо для нас показати якісну позицію по першому і другому позовах, за якими почалася робота, суд почав їх розглядати. Для нас пріоритетно підготувати матеріали, щоб на перших етапах відстояти всі позиції», - підкреслила вона.

    Севостьянова зазначила, що за новим позовом, котрий готується, збирається великий масив інформації, що вимагає обробки - правоохоронні органи України активно надають доказову базу.

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    Росія ЄСПЛ Україна
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