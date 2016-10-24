Українка ледь не вивезла до окупованого Донбасу стародрук
- Сьогодні, 10:58
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Стародрук знайшли прикордонники Краматорського загону спільно з представниками ДФС та СБУ
На лінії розмежування у зоні проведення АТО прикордонники у громадянки України виявили старовинну книгу «Молитослов». Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Вчора в контрольному пункті в'їзду-виїзду «Мар’їнка», що на лінії розмежування в районі проведення АТО у громадянки України виявили старовинну книгу», - ідеться у повідомленні.
За даними Держприкордонслужби, стародрук знайшли прикордонники Краматорського загону спільно з представниками ДФС та СБУ під час заходів контролю.
«Жінка прямувала на непідконтрольну територію. У ході перевірки у неї серед речей був знайдений «Молитвослов». Наразі перевіряється чи становить книга культурну або історичну цінність», - розповіли прикордонники.
Громадянку та знахідку було передано працівникам фіскальної служби.
Джерело: Укрінформ