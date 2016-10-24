Українка ледь не вивезла до окупованого Донбасу стародрук

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Фото: dpsu.gov.ua Вилучений стародрук

Стародрук знайшли прикордонники Краматорського загону спільно з представниками ДФС та СБУ

На лінії розмежування у зоні проведення АТО прикордонники у громадянки України виявили старовинну книгу «Молитослов». Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Вчора в контрольному пункті в'їзду-виїзду «Мар’їнка», що на лінії розмежування в районі проведення АТО у громадянки України виявили старовинну книгу», - ідеться у повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, стародрук знайшли прикордонники Краматорського загону спільно з представниками ДФС та СБУ під час заходів контролю.

«Жінка прямувала на непідконтрольну територію. У ході перевірки у неї серед речей був знайдений «Молитвослов». Наразі перевіряється чи становить книга культурну або історичну цінність», - розповіли прикордонники.

Громадянку та знахідку було передано працівникам фіскальної служби.

Джерело: Укрінформ