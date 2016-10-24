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    Українка ледь не вивезла до окупованого Донбасу стародрук

    • Сьогодні, 10:58
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    Вилучений стародрук
    Фото: dpsu.gov.ua
    Вилучений стародрук

    Стародрук знайшли прикордонники Краматорського загону спільно з представниками ДФС та СБУ

    На лінії розмежування у зоні проведення АТО прикордонники у громадянки України виявили старовинну книгу «Молитослов». Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    «Вчора в контрольному пункті в'їзду-виїзду «Мар’їнка», що на лінії розмежування в районі проведення АТО у громадянки України виявили старовинну книгу», - ідеться у повідомленні.

    За даними Держприкордонслужби, стародрук знайшли прикордонники Краматорського загону спільно з представниками ДФС та СБУ під час заходів контролю.

    «Жінка прямувала на непідконтрольну територію. У ході перевірки у неї серед речей був знайдений «Молитвослов». Наразі перевіряється чи становить книга культурну або історичну цінність», - розповіли прикордонники.

    Громадянку та знахідку було передано працівникам фіскальної служби.

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    Українка ледь не вивезла до окупованого Донбасу стародрук
    Українка ледь не вивезла до окупованого Донбасу стародрук
    Українка ледь не вивезла до окупованого Донбасу стародрук
    Українка ледь не вивезла до окупованого Донбасу стародрук
    Фото: dpsu.gov.ua

    Джерело: Укрінформ

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