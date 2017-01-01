Українка намагалася вивезти до РФ золото, приховавши його у спідній білизні

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На Харківщині СБУ попередила контрабанду золота

Контрабанду до Росії двох кілограмів золота орієнтовною вартістю понад два мільйони гривень попередила на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка» Харківської області Служба безпеки України спільно з митниками, прикордонниками та внутрішньою безпекою фіскальної служби.

38-річнна мешканка Сумської області намагалася вивезти до РФ золото у ювелірних виробах та ломі, приховавши його у спеціально обладнаному подвійному дні валізи та спідній білизні.

Тривають відповідні процесуальні дії.