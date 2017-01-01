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    Українка претендує на звання найкращої легкоатлетки місяця в Європі

    • Сьогодні, 03:51
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    Аліна Шух
    Аліна Шух

    Голосування триватиме до 6 лютого

    Українська спортсменка Аліна Шух увійшла до числа претенденток на звання найкращої легкоатлетки січня в Європі за версією. Відповідне повідомлення розміщено на Facebook-сторінці European Athletics.

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    В організацію повідомляють, що відкрите голосування триватиме до понеділка 6 лютого. Переможця визначатиме кількість «лайків» користувачів соцмереж Facebook та Twitter.

    Вже 4 лютого Аліна Шух виступить в Талліні (Естонія) на міжнародних змаганнях з багатоборства.

    Як повідомляв «Главком»,на командному чемпіонаті України у Запоріжжі Аліна Шух встановила світовий рекорд серед юніорів з п’ятиборства у приміщенні.

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