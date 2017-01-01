Українка претендує на звання найкращої легкоатлетки місяця в Європі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аліна Шух

Голосування триватиме до 6 лютого

Українська спортсменка Аліна Шух увійшла до числа претенденток на звання найкращої легкоатлетки січня в Європі за версією. Відповідне повідомлення розміщено на Facebook-сторінці European Athletics.

В організацію повідомляють, що відкрите голосування триватиме до понеділка 6 лютого. Переможця визначатиме кількість «лайків» користувачів соцмереж Facebook та Twitter.

Вже 4 лютого Аліна Шух виступить в Талліні (Естонія) на міжнародних змаганнях з багатоборства.

Як повідомляв «Главком»,на командному чемпіонаті України у Запоріжжі Аліна Шух встановила світовий рекорд серед юніорів з п’ятиборства у приміщенні.