Українка, що увійшла ТОП-50 кращих викладачів англійської у світі: Не треба чекати, що прийде супервчитель і тебе навчить



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ганна Дудіч

За словами відомої вчительки, успіху у вивченні англійської мови може досягнути кожний

Вчитель англійської мови із Кропивницього Ганна Дудіч, яка увійшла у ТОП-50 почесного міжнародного конкурсу вчителів у світі, прокоментувала у інтерв’ю «Главкому» амбітну ініціативу GoGlobal, яка ставить до 2020 року ціль: кожен п’ятий українець має вільно володіти англійською.

«Це реально, якщо не чекати. Ми просто звикли, що хтось прийде і щось нам зробить. Треба самому шукати джерела, а не чекати, що прийде супервчитель і тебе навчить. Безліч джерел і безліч можливостей в інтернеті для саморозвитку і самоосвіти. Головні навички успішної людини 21 століття – вміння до самонавчання протягом усього життя. Lifelong learning – навчання протягом життя, а не лише в університеті», – зазначила Ганна Дудіч.

Нагадаємо, вчителька англійської мови з Кропивницького Ганна Дудіч увійшла в топ-50 вчителів за версією авторитетної міжнародної премії Varkey Foundation Global Teacher Prize 2017. Журі конкурсу звернуло увагу на педагога завдяки застосуванню у своїй роботі інноваційних методів навчання. Її стратегія навчання базується на орієнтації на учня і проектному підході. Разом з учнями вона експериментує і в процесі навчання використовує сучасні технології.

Детальніше читайте: Ганна Дудіч, яка увійшла у топ-50 найкращих учителів англійської у світі: В Україні я так і не стала вчителем року