Українська армія заявила про готовність до введення воєнного стану

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Збройні сили України

Підготувати та реформувати армію за останні три роки в умовах конфлікту вдалося завдяки Мінськими угодам

У разі оголошення воєнного стану в Україні Збройні сили країни в змозі виконувати завдання керівництва держави. Про це заявив заступник міністра оборони України Ігор Павловський під час Міжнародної конференції з безпеки в Києві.

«На сьогодні в разі розвитку конфлікту на сході України, у разі запровадження воєнного стану ЗСУ, підтягнувши підготовлений резерв, повністю в змозі виконати вимоги керівництва держави в частині підтягування та розгортання для повного застосування. Тут проблем немає», - сказав він.

Водночас Павловський зазначив, що підготувати та реформувати армію за останні три роки в умовах конфлікту вдалося завдяки Мінськими угодам.

«Завдяки тому, що є Мінський формат, у нас є низька інтенсивність конфлікту на сході країни. Це дає можливість на сьогодні виконувати низку завдань: переводити армію на професійну основу, озброювати, формувати нові структурні види, зокрема ССО», - сказав заступник міністра.

Він нагадав, що від початку агресії Україна втратила понад 10 тис. громадян, з яких - 2 тис. 652 військовослужбовці. Крім того, на сьогодні окуповані близько 43 тис. кв. км українських територій.

«Не виключена ескалація конфлікту», - зазначив він.

Як повідомляв «Главком», ситуація у районі проведення АТО загострюється.

Джерело: Інтерфакс-Україна