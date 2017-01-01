Українська біатлоністка – чемпіонка Європи у спринті

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Юлія Джима

Юлія Джима обіграла б двох росіянок навіть із промахом

Олімпійська чемпіонка з біатлонувиграла золото у спринтерській гонці на чемпіонаті Європи в Душниках-Здруй, Польща.

Юля, яка стартувала фавориткою перегонів, виправдала свій статус, показавши другу найкращу швидкість і вдруге в сезоні відпрацювавши на нуль у стрільбі. Швидшою за Юлію була тільки німецька екс-лижниця Деніз Херманн, але вона допустила два промахи на стійці і вбила інтригу в гонці.

Друга представниця України Юлія Журавок теж відпрацювала стрілянину чисто, але вкотре багато – 1 хв. 42 сек. – поступилася ходом і посіла підсумкове 20-те місце.

23-тя фінішна позиція – у Яни Бондар. Після чистої стрільби лежачи Яна йшла в топ-6, але три промахи на стрільбі стоячи відкинули Яну за межі двадцятки. Втім, Бондар треба віддати належне – вона билася до кінця і показала відмінну швидкість навіть на останньому колі, коли вже розуміла, що залишиться без нагороди.

Чемпіонат Європи. Спринтерська гонка, жінки

1. Юлія Джима, УКРАЇНА (0 + 0) 21: 02.3

2. Світлана Слєпцов, Росія (0 + 0) +27.0

3. Ірина Старих, Росія (0 + 1) +37.8

...

21. Юлія Журавок, УКРАЇНА (0 + 0) +1: 37.1

24. Яна Бондар, УКРАЇНА (0 + 3) +1: 49.3





Джерело: xsport.ua