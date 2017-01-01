Українська делегація зірвала черговий план Росії з повернення в ПАРЄ

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Сьогоднішні слухання юридичного комітету ПАРЄ з участю депутатів Росії скасовані

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи зірвала черговий план РФ щодо повернення росіян в Асамблею. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив віце-президент ПАРЄ від України Георгій Логвинський, який перебуває на засіданні юридичного комітету ПАРЄ у Белграді.

«Russia goodbye! по-сербськи. Зірвався черговий план Росії щодо зняття санкцій через діалог і маніпуляцію. Сьогоднішні слухання ЮрКому ПАРЄ з участю депутатів Росії скасовані», - написав він.

Логвінський розповів, що росіян запросила сербський товариш - доповідач з NGO для обміну думками. Це, зазначив він, - частина загального плану повернення росіян у ПАРЄ.

«Проте наша делегація поставила умову, яку підтримав комітет голосуванням. Ми «за», тільки за умови, що запрошені особи не голосували за анексію Криму, не перебувають під санкціями ЄС і не порушували права людини», - наголосив віце-президент ПАРЄ від України.

За його словами, запрошення саме з такими умовами повинна була відправити доповідач російським колегам.

Логвінський заявив, що це дійсно важке питання - знайти «правильну» людину з такими критеріями в Думі, тому гості не приїхали і засідання, чи «правильно «російська маніпуляція» зірвалася».

У свою чергу, колега із Сербії образилася і повідомила, що навіть у суді підсудному дають останнє слово і вона не буде доповідачем, поки не почує дві сторони.

«Гібридна війна триває і в загальному підсумку чергова перемога нашої делегації!» - підсумував Логвинський.

Джерело: УНІАН