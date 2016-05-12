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    Українська держава за рік витратила 340 мільйонів гривень на російські автобуси

    • Сьогодні, 17:00
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    Якщо в 2015-му на українському ринку було продано 37 автобусів «ПАЗ», то продажі у 2016-му перевищили 400 одиниць

    Павлівський автомобільний завод у 2016-му продемонстрував стрімке зростання продажів в Україні.Загалом за 2016 рік українські освітяни витратили на російську техніку близько 340 млн гривень, повідомляє «Главком».

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    За даними асоціації «Укравтопром», за минулий рік продажі павловських автобусів зросли більш ніж у 10 разів. Якщо в 2015-му на українському ринку було продано 37 «ПАЗиків», то продажі у 2016-му перевищили 400 одиниць.

    Зазначимо, що у 2016 році левову частку тендерів із закупівлі автобусів для шкіл у регіонах виграла фірма «Радіал-Україна». Цю компанію пов'язують з екс-регіоналом і народним депутатом від групи «Відродження» Дмитром Святашем. «Радіал» спеціалізується на продажу російського транспорту, зокрема автобусів ПАЗ і «Газель».

    Нагадаємо, у 2016 році Україна закупила у російських компаній автомобілів не менше ніж на 400 млн гривень, що у порівнянні із 2015 роком у 2,5 рази більше.

    Детальніше читайте: Україна збільшила державні закупівлі російських авто у рази

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